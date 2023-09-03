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Астана - Виктория Пльзень 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
05 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 2-й тур
Астана
Виктория Пльзень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Виктория Пльзень, которое состоится 05 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
КазахстанГригорий Константинович Бабаян
ЧехияМирослав Коубек
История личных встреч
30.09.2023Казахстан - Премьер-лига24-й тур2 : 0Астана
27.09.2023Казахстан - Премьер-лига18-й турАстана5 : 2
24.09.2023Казахстан - Премьер-лига23-й тур1 : 2Астана
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й тур5 : 1Астана
16.09.2023Казахстан - Премьер-лига22-й турАстана2 : 1
30.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 10-й тур2 : 1Виктория Пльзень
24.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 9-й турВиктория Пльзень6 : 2
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й турВиктория Пльзень1 : 0
17.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 8-й тур1 : 7Виктория Пльзень
03.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 7-й турВиктория Пльзень2 : 0

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