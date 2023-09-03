Астана - Виктория Пльзень 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
05 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Виктория Пльзень, которое состоится 05 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
|Григорий Константинович Бабаян
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 2
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 10-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 9-й тур
|6 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 8-й тур
|1 : 7
|03.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 7-й тур
|2 : 0