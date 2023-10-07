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Бёрнли - Челси 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Бёрнли
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Челси, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Челси
Лондон
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
28БельгиязщАмин Аль-Дахиль
5ГерманиязщДжордан Байер
3АнглиязщЧарли Тейлор
24ИрландияпзДжош Каллен
16НорвегияпзСандер Берге
8АнглияпзДжош Браунхилл
34ДанияпзЯкоб Бруун Ларсен
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
17ЮАРнпЛайл Фостер
1ИспанияврРоберт Санчес
3ИспаниязщМарк Кукурелья
2ФранциязщАксель Дисаси
6БразилиязщТьяго Силва
26АнглиязщЛеви Колвилл
23АнглияпзКонор Галлахер
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
15СенегалнпНиколас Джексон
7АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
АргентинаМаурисио Почеттино
История личных встреч
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турБёрнли0 : 4Челси
06.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турЧелси1 : 1Бёрнли
31.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турЧелси2 : 0Бёрнли
31.10.2020Англия - Премьер-лига7-й турБёрнли0 : 3Челси
11.01.2020Англия - Премьер-лига22-й турЧелси3 : 0Бёрнли
26.10.2019Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли2 : 4Челси
22.04.2019Англия - Премьер-лига35-й турЧелси2 : 2Бёрнли
28.10.2018Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли0 : 4Челси
19.04.2018Англия - Премьер-лига31-й турБёрнли1 : 2Челси
12.08.2017Англия - Премьер-лига1-й турЧелси2 : 3Бёрнли
03.10.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 2Бёрнли
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Бёрнли
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 4Бёрнли
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБёрнли0 : 1
18.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 1Бёрнли
02.10.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 2Челси
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаЧелси1 : 0
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЧелси0 : 1
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур0 : 0Челси
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЧелси0 : 1

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