Бёрнли - Челси 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Челси, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Челси
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|17
|нп
|Лайл Фостер
|1
|вр
|Роберт Санчес
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|15
|нп
|Николас Джексон
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 4
|22.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|19.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|12.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 3
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 4
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1