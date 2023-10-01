Оттава Сенаторз - Филадельфия Флайерз 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
14 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 14 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Джон Торторелла
История личных встреч
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|07.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б