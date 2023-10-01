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Оттава Сенаторз - Филадельфия Флайерз 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
14 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 14 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
США Джон Торторелла
История личных встреч
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
12.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Оттава Сенаторз
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2Филадельфия Флайерз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 4Оттава Сенаторз
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 1Филадельфия Флайерз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 ОТОттава Сенаторз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5 БФиладельфия Флайерз
07.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3Оттава Сенаторз
16.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1Филадельфия Флайерз
12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2Оттава Сенаторз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Оттава Сенаторз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 6
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Оттава Сенаторз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Оттава Сенаторз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 2
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Филадельфия Флайерз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз5 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз3 : 1
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТ
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 4 БФиладельфия Флайерз

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