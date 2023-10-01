Нэшвилл Предаторз - Эдмонтон Ойлерз 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|04.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4