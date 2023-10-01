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Нэшвилл Предаторз - Эдмонтон Ойлерз 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Джей Вудкрофт
История личных встреч
20.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 6Эдмонтон Ойлерз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 4Нэшвилл Предаторз
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 4Эдмонтон Ойлерз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 БНэшвилл Предаторз
04.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Нэшвилл Предаторз
03.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 8Эдмонтон Ойлерз
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2Нэшвилл Предаторз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Нэшвилл Предаторз
26.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БЭдмонтон Ойлерз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Нэшвилл Предаторз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нэшвилл Предаторз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Нэшвилл Предаторз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз5 : 1
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Эдмонтон Ойлерз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз3 : 1
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз7 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 4Эдмонтон Ойлерз

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