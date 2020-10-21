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Сассуоло - Лацио 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Сассуоло
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лацио, которое состоится 21 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
47 Италия вр Андреа Консильи
3 Норвегия зщ Маркус Педерсен
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
17 Уругвай зщ Матиас Винья
24 Италия пз Даниэль Болока
7 Бразилия пз Матеус Энрике
11 Албания пз Недим Байрами
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
15 Италия зщ Николо Казале
13 Италия зщ Алессио Романьоли
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
8 Франция пз Маттео Гендузи
65 Италия пз Николо Ровелла
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
19 Аргентина нп Валентин Кастельянос
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Лацио2 : 0Сассуоло
15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Сассуоло0 : 2Лацио
02.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло2 : 1Лацио
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Сассуоло2 : 0Лацио
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
11.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Лацио1 : 2Сассуоло
24.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Сассуоло1 : 2Лацио
07.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Лацио2 : 2Сассуоло
11.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Сассуоло1 : 1Лацио
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 1Сассуоло
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло0 : 1
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 2Сассуоло
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Сассуоло4 : 2
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 4 : 2Сассуоло
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 2
04.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур 1 : 2Лацио
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 0Лацио
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Лацио2 : 0
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лацио1 : 1

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