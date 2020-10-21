Сассуоло - Лацио 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лацио, которое состоится 21 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
|47
|вр
|Андреа Консильи
|3
|зщ
|Маркус Педерсен
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1