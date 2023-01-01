Жирона - Альмерия 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
22 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Альмерия, которое состоится 22 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|21
|зщ
|Чуми
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|17
|зщ
|Алехандро Посо
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|6
|пз
|Дион Лопи
|4
|пз
|Иддрису Баба
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Лазаро
|12
|нп
|Лео Баптистау
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|17.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|6 : 2
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 2
|27.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|0 : 1
|04.10.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|1 : 2
|05.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|0 : 0
|02.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|3 : 0
|07.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|0 : 0
|16.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2
|13.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|18.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 4
|06.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 3
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1