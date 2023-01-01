22:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 октября
Воскресенье 22 октября
Свернуть список

Жирона - Альмерия 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
22 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Жирона
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Альмерия, которое состоится 22 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Альмерия
Альмерия
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
5ИспаниязщДавид Лопес
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
23ИспанияпзИван Мартин
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
14ИспанияпзАлеш Гарсия
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
21Испаниязщ Чуми
20ИспаниязщАлекс Сентельес
17ИспаниязщАлехандро Посо
22МексиказщСесар Монтес
6СенегалпзДион Лопи
4ГанапзИддрису Баба
19ИспанияпзСерхио Аррибас
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
14Бразилиянп Лазаро
12БразилиянпЛео Баптистау
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
17.02.2023Испания - Примера22-й турЖирона6 : 2Альмерия
20.10.2022Испания - Примера10-й турАльмерия3 : 2Жирона
27.03.2022Испания - СегундаСегунда. 33-й турАльмерия0 : 1Жирона
04.10.2021Испания - СегундаСегунда. 8-й турЖирона1 : 2Альмерия
05.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финалаАльмерия0 : 0Жирона
02.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финалаЖирона3 : 0Альмерия
07.03.2021Испания - СегундаСегунда. 28-й турЖирона0 : 1Альмерия
01.11.2020Испания - СегундаСегунда. 10-й турАльмерия0 : 0Жирона
16.08.2020Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчАльмерия1 : 2Жирона
13.08.2020Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчЖирона1 : 0Альмерия
07.10.2023Испания - Примера9-й тур0 : 1Жирона
30.09.2023Испания - Примера8-й турЖирона0 : 3
27.09.2023Испания - Примера7-й тур1 : 2Жирона
23.09.2023Испания - Примера6-й турЖирона5 : 3
18.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 4Жирона
06.10.2023Испания - Примера9-й тур3 : 0Альмерия
01.10.2023Испания - Примера8-й турАльмерия3 : 3
26.09.2023Испания - Примера7-й тур5 : 1Альмерия
23.09.2023Испания - Примера6-й турАльмерия2 : 2
17.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 1Альмерия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close