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Филадельфия Флайерз - Миннесота Уайлд 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), 17 144 зрителя (86% при вместимости 20 011)
27 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд

  • 13:57
    1:0
    Трэвис Конечны
  • 27:28
    2:0
    Шон Кутюрье
  • 29:52
    3:0
    Бобби Бринк
  • 46:34
    4:2
    Оуэн Типпетт
  • 51:02
    5:2
    Бобби Бринк
  • 54:46
    6:2
    Трэвис Санхайм
0'
20'
40'
60'
  • 43:05
    3:1
    Дакота Мермис
  • 44:30
    3:2
    Маркус Фолиньо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Миннесота Уайлд, которое состоится 27 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
79КанадаврКартер Харт
00:02
33ШвецияврСамуэль Эрссон
6КанадазщТрэвис Санхайм
27:36
8СШАзщКэм Йорк
23:05
26КанадазщШон Уокер
17:38
5РоссиязщЕгор Замула
18:21
37СШАзщЛуи Бельпедио
15:26
24СШАзщНик Силер
14:48
89СШАнпКэм Аткинсон
13:47
14КанаданпШон Кутюрье
15:06
74КанаданпОуэн Типпетт
14:59
71КанаданпТайсон Фёрстер
12:47
21КанаданпСкотт Лотон
16:28
11КанаданпТрэвис Конечны
13:35
10СШАнпБобби Бринк
17:46
27СШАнпНоа Кейтс
15:38
86СШАнпДжоэль Фараби
16:23
19СШАнпГарнет Хэтэуэй
15:05
25СШАнпРайан Пилинг
15:53
44КанаданпНиколя Делорье
11:39
32ШвецияврФилип Густавссон
00:03
29КанадаврМарк-Андре Флёри
7СШАзщБрок Фэйбер
21:31
25ШвециязщЮнас Бродин
23:00
2КанадазщКален Эддисон
20:52
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
16:45
4СШАзщДжон Меррилл
17:25
6СШАзщДакота Мермис
17:05
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
18:36
38СШАнпРайан Хартман
17:28
97РоссиянпКирилл Капризов
22:48
20СШАнпПэт Марун
13:52
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17:30
90ШвециянпМаркус Юханссон
17:01
10СШАнпВинни Леттьери
12:33
23АвстриянпМарко Росси
15:27
17КанаданпМаркус Фолиньо
15:16
21СШАнпБрэндон Дьюхейм
10:37
26КанаданпКоннор Дьюар
10:39
16КанаданпДжуджхар Хайра
08:05
Главные тренеры
СШАДжон Торторелла
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4 БМиннесота Уайлд
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Филадельфия Флайерз
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 5Миннесота Уайлд
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Филадельфия Флайерз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5Филадельфия Флайерз
15.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз7 : 4Миннесота Уайлд
15.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 0Филадельфия Флайерз
12.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1Миннесота Уайлд
24.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 3Филадельфия Флайерз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Филадельфия Флайерз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 0
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Филадельфия Флайерз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 4
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 7
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
3 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
4 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
6 Даллас Старз5 2 1 1 1 0 0 16-11 9 90.0
7 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
8 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
9 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
10 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
11 Торонто Мэйпл Лифс6 2 1 1 0 0 2 23-20 8 66.7
12 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
13 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
14 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
15 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
16 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
17 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
18 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
19 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
20 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
21 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
22 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
23 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
24 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
25 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
26 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
27 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
28 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
29 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
30 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
31 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
32 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
4 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
5 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
6 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
7 Торонто Мэйпл Лифс6 2 1 1 0 0 2 23-20 8 66.7
8 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
9 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
10 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
11 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
12 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
13 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
14 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
15 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
16 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
3 Даллас Старз5 2 1 1 1 0 0 16-11 9 90.0
4 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
5 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
6 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
7 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
8 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
9 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
10 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
11 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
12 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
13 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
14 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
15 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
16 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
2 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
3 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
4 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
5 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
6 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
7 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
8 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
4 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
5 Торонто Мэйпл Лифс6 2 1 1 0 0 2 23-20 8 66.7
6 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
7 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
8 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
2 Даллас Старз5 2 1 1 1 0 0 16-11 9 90.0
3 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
4 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
5 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
6 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
7 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
8 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
3 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
4 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
5 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
6 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
7 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
8 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1

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