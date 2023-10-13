Филадельфия Флайерз - Миннесота Уайлд 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), 17 144 зрителя (86% при вместимости 20 011)
27 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Окончен
6 : 2
- 13:571:0Трэвис Конечны
- 27:282:0Шон Кутюрье
- 29:523:0Бобби Бринк
- 46:344:2Оуэн Типпетт
- 51:025:2Бобби Бринк
- 54:466:2Трэвис Санхайм
0'
20'
40'
60'
- 43:053:1Дакота Мермис
- 44:303:2Маркус Фолиньо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Миннесота Уайлд, которое состоится 27 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
|79
|вр
|Картер Харт
00:02
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
27:36
|8
|зщ
|Кэм Йорк
23:05
|26
|зщ
|Шон Уокер
17:38
|5
|зщ
|Егор Замула
18:21
|37
|зщ
|Луи Бельпедио
15:26
|24
|зщ
|Ник Силер
14:48
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
13:47
|14
|нп
|Шон Кутюрье
15:06
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
14:59
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
12:47
|21
|нп
|Скотт Лотон
16:28
|11
|нп
|Трэвис Конечны
13:35
|10
|нп
|Бобби Бринк
17:46
|27
|нп
|Ноа Кейтс
15:38
|86
|нп
|Джоэль Фараби
16:23
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
15:05
|25
|нп
|Райан Пилинг
15:53
|44
|нп
|Николя Делорье
11:39
|32
|вр
|Филип Густавссон
00:03
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
21:31
|25
|зщ
|Юнас Бродин
23:00
|2
|зщ
|Кален Эддисон
20:52
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
16:45
|4
|зщ
|Джон Меррилл
17:25
|6
|зщ
|Дакота Мермис
17:05
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
18:36
|38
|нп
|Райан Хартман
17:28
|97
|нп
|Кирилл Капризов
22:48
|20
|нп
|Пэт Марун
13:52
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
17:30
|90
|нп
|Маркус Юханссон
17:01
|10
|нп
|Винни Леттьери
12:33
|23
|нп
|Марко Росси
15:27
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
15:16
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
10:37
|26
|нп
|Коннор Дьюар
10:39
|16
|нп
|Джуджхар Хайра
08:05
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Дин Эвасон
История личных встреч
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|15.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|15.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|24.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|3
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|4
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|6
|Даллас Старз
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|16-11
|9
|90.0
|7
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|8
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|9
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|10
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|11
|Торонто Мэйпл Лифс
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|23-20
|8
|66.7
|12
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|14
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|18
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|19
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|20
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|21
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|22
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|23
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|24
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|25
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|26
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|27
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|28
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|4
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|5
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|23-20
|8
|66.7
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|9
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|12
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|13
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|14
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|15
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|3
|Даллас Старз
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|16-11
|9
|90.0
|4
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|5
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|7
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|8
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|9
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|10
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|11
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|12
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|13
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|3
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|4
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|4
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|23-20
|8
|66.7
|6
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|7
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|8
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|2
|Даллас Старз
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|16-11
|9
|90.0
|3
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|4
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|5
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|6
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|7
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|4
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|5
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|6
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1