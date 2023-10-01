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Нефтехимик - Тюмень 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
Нефтехимик
Тюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Тюмень, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
10.05.2017ФНЛ - Первый дивизион36-й турТюмень2 : 0Нефтехимик
22.10.2016ФНЛ - Первый дивизион18-й турНефтехимик0 : 1Тюмень
30.05.2012Второй дивизион - Урал-Поволжье38-й турНефтехимик2 : 0Тюмень
22.09.2011Второй дивизион - Урал-Поволжье24-й турТюмень0 : 1Нефтехимик
30.06.2011Второй дивизион - Урал-Поволжье12-й турНефтехимик3 : 1Тюмень
24.10.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 201025-й турТюмень2 : 0Нефтехимик
26.07.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 201013-й турНефтехимик1 : 1Тюмень
22.09.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 200926-й турНефтехимик1 : 3Тюмень
14.06.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 200910-й турТюмень5 : 2Нефтехимик
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур1 : 2Нефтехимик
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаНефтехимик0 : 2
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур2 : 2Нефтехимик
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турНефтехимик2 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик0 : 0
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур0 : 1Тюмень
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турТюмень1 : 0
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турТюмень0 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 2Тюмень
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала2 : 0Тюмень

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