Нефтехимик - Тюмень 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Тюмень, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|10.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 0
|22.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 1
|30.05.2012
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|38-й тур
|2 : 0
|22.09.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|24-й тур
|0 : 1
|30.06.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|12-й тур
|3 : 1
|24.10.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|25-й тур
|2 : 0
|26.07.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|13-й тур
|1 : 1
|22.09.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|26-й тур
|1 : 3
|14.06.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|10-й тур
|5 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0