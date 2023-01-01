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Даллас Старз - Коламбус Блю Джекетс 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
31 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Коламбус Блю Джекетс
20.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2Даллас Старз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2Коламбус Блю Джекетс
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1Даллас Старз
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
16.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2 БДаллас Старз
14.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТДаллас Старз
07.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 0Коламбус Блю Джекетс
05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3Коламбус Блю Джекетс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БДаллас Старз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТ
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 1

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