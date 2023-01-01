Даллас Старз - Коламбус Блю Джекетс 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
31 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|16.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|14.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|05.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1