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Торонто Мэйпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
01 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
09.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 0Лос-Анджелес Кингз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
06.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 0 БТоронто Мэйпл Лифс
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 1Лос-Анджелес Кингз
14.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 5Торонто Мэйпл Лифс
16.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
24.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 Б
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Лос-Анджелес Кингз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 7Лос-Анджелес Кингз

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