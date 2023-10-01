Торонто Мэйпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
01 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|09.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|16.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7