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Бёрнли - Кристал Пэлас 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Бёрнли
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Кристал Пэлас, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Кристал Пэлас
Лондон
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
28БельгиязщАмин Аль-Дахиль
2ИрландиязщДара О'Ши
3АнглиязщЧарли Тейлор
7ИсландияпзЙоуханн Берг Гудмундссон
16НорвегияпзСандер Берге
8АнглияпзДжош Браунхилл
30ИталияпзЛука Колеошо
17ЮАРнпЛайл Фостер
19МарокконпАнасс Зарури
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
8КолумбияпзХефферсон Лерма
19АнглияпзУилл Хьюз
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
26.02.2022Англия - Премьер-лига27-й турКристал Пэлас1 : 1Бёрнли
20.11.2021Англия - Премьер-лига12-й турБёрнли3 : 3Кристал Пэлас
13.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турКристал Пэлас0 : 3Бёрнли
23.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турБёрнли1 : 0Кристал Пэлас
29.06.2020Англия - Премьер-лига32-й турКристал Пэлас0 : 1Бёрнли
30.11.2019Англия - Премьер-лига14-й турБёрнли0 : 2Кристал Пэлас
02.03.2019Англия - Премьер-лига29-й турБёрнли1 : 3Кристал Пэлас
01.12.2018Англия - Премьер-лига14-й турКристал Пэлас2 : 0Бёрнли
13.01.2018Англия - Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 0Бёрнли
10.09.2017Англия - Премьер-лига4-й турБёрнли1 : 0Кристал Пэлас
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала3 : 0Бёрнли
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур2 : 1Бёрнли
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур3 : 0Бёрнли
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 4
03.10.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 2Бёрнли
27.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турКристал Пэлас1 : 2
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур4 : 0Кристал Пэлас
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турКристал Пэлас0 : 0
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 0Кристал Пэлас

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