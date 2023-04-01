Бёрнли - Кристал Пэлас 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Кристал Пэлас, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|30
|пз
|Лука Колеошо
|17
|нп
|Лайл Фостер
|19
|нп
|Анасс Зарури
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 3
|23.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|10.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0