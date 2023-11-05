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Рома - Лечче 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
05 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Рома
Лечче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Лечче
Лечче
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
14 Испания зщ Диего Льоренте
5 Франция зщ Эван Н'Дика
43 Дания зщ Расмус Кристенсен
52 Италия пз Эдоардо Бове
4 Италия пз Бриан Кристанте
22 Франция пз Уссем Ауар
59 Польша пз Никола Залевски
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
77 Франция пз Мохамед Каба
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лечче1 : 1Рома
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Рома2 : 1Лечче
20.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Рома3 : 1Лечче
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Рома4 : 0Лечче
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Лечче0 : 1Рома
07.04.2012 Италия - Серия А 31-й тур Лечче4 : 2Рома
20.11.2011 Италия - Серия А 12-й тур Рома2 : 1Лечче
04.03.2011 Италия - Серия А 28-й тур Лечче1 : 2Рома
30.10.2010 Италия - Серия А 9-й тур Рома2 : 0Лечче
19.04.2009 Италия - Серия А 32-й тур Рома3 : 2Лечче
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Рома
26.10.2023 Лига Европы Группа G. 3-й тур Рома2 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Рома1 : 0
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 4Рома
05.10.2023 Лига Европы Группа G. 2-й тур Рома4 : 0
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Лечче2 : 4
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лечче0 : 1
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 1Лечче
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лечче1 : 1
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4

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