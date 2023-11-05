Рома - Лечче 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
05 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|22
|пз
|Уссем Ауар
|59
|пз
|Никола Залевски
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|77
|пз
|Мохамед Каба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|20.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|20.11.2011
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|04.03.2011
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.10.2010
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|19.04.2009
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|4 : 0
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4