Славия-Мозырь - Неман 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
05 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Неман, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Неман
Гродно
История личных встреч
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|09.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|22.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|17.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|25.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|04.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3