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Наполи - Унион 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Наполи
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Унион, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Унион
Берлин, Германия
1ИталияврАлекс Мерет
13КосовозщАмир Ррахмани
3Бразилиязщ Натан
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
6ПортугалиязщМариу Руй
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
20ПольшапзПётр Зелиньски
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталиянпМаттео Политано
81ИталиянпДжакомо Распадори
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
1ДанияврФредерик Рённов
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
6ГерманиязщРобин Госенс
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
8ГерманияпзРани Хедира
20ТуниспзАисса Лайдуни
28АвстрияпзКристофер Триммель
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
11Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турУнион0 : 1Наполи
04.11.2023Италия - Серия А11-й тур0 : 2Наполи
29.10.2023Италия - Серия А10-й турНаполи2 : 2
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турУнион0 : 1Наполи
21.10.2023Италия - Серия А9-й тур1 : 3Наполи
08.10.2023Италия - Серия А8-й турНаполи1 : 3
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турУнион0 : 3
31.10.2023Кубок Германии2-й раунд1 : 0Унион
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 0Унион
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турУнион0 : 1Наполи
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турУнион0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Наполи» — «Унион». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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