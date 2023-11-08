Наполи - Унион 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Унион, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Унион
Берлин, Германия
|1
|вр
|Алекс Мерет
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|нп
|Маттео Политано
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|6
|зщ
|Робин Госенс
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|8
|пз
|Рани Хедира
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|11
|нп
|Датро Фофана
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Урс Фишер
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Наполи» — «Унион». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.