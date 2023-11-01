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Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
08 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
3 Канада зщ Адам Пелеч
25 Швеция зщ Себастьян Ахо
24 США зщ Скотт Мейфилд
8 Канада зщ Ноа Добсон
6 Канада зщ Райан Пулок
28 Россия зщ Александр Романов
17 Канада нп Мэтт Мартин
53 Канада нп Кейси Сизикас
15 Канада нп Кэл Клаттербак
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
20 США нп Хадсон Фэшинг
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
29 США нп Брок Нельсон
26 США нп Оливер Вальстрём
27 США нп Андерс Ли
13 Канада нп Мэтью Барзал
21 США нп Кайл Палмьери
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
32 Швеция вр Филип Густавссон
7 США зщ Брок Фэйбер
25 Швеция зщ Юнас Бродин
2 Канада зщ Кален Эддисон
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
6 США зщ Дакота Мермис
48 Канада зщ Дэймон Хант
17 Канада нп Маркус Фолиньо
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
20 США нп Пэт Марун
90 Швеция нп Маркус Юханссон
38 США нп Райан Хартман
36 Норвегия нп Матс Цуккарелло
97 Россия нп Кирилл Капризов
23 Австрия нп Марко Росси
12 США нп Мэтт Болди
21 США нп Брэндон Дьюхейм
26 Канада нп Коннор Дьюар
10 США нп Винни Леттьери
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
Канада Дин Эвасон
История личных встреч
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 БНью-Йорк Айлендерс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 3Миннесота Уайлд
31.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4Миннесота Уайлд
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 3Нью-Йорк Айлендерс
18.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Миннесота Уайлд
19.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 5Миннесота Уайлд
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 4Нью-Йорк Айлендерс
30.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 4Нью-Йорк Айлендерс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Нью-Йорк Айлендерс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 Б
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 5
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМиннесота Уайлд
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Миннесота Уайлд

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