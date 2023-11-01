Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
08 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|24
|зщ
|Скотт Мейфилд
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|6
|зщ
|Райан Пулок
|28
|зщ
|Александр Романов
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|29
|нп
|Брок Нельсон
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|27
|нп
|Андерс Ли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Филип Густавссон
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|2
|зщ
|Кален Эддисон
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|6
|зщ
|Дакота Мермис
|48
|зщ
|Дэймон Хант
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|20
|нп
|Пэт Марун
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|38
|нп
|Райан Хартман
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|23
|нп
|Марко Росси
|12
|нп
|Мэтт Болди
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|26
|нп
|Коннор Дьюар
|10
|нп
|Винни Леттьери
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Дин Эвасон
История личных встреч
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|31.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|19.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|30.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2