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Хеккен - Мольде 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 4-й тур
Хеккен
Мольде

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Мольде, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
НорвегияПер Матиас Хёгмо
НорвегияЭрлинг Моэ
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турМольде5 : 1Хеккен
05.11.2023Швеция - Аллсвенскан - 202329-й турХеккен4 : 2
29.10.2023Швеция - Аллсвенскан - 202328-й тур2 : 1Хеккен
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турМольде5 : 1Хеккен
22.10.2023Швеция - Аллсвенскан - 202327-й турХеккен4 : 1
08.10.2023Швеция - Аллсвенскан - 202326-й тур2 : 2Хеккен
05.11.2023Норвегия - Элитсерия27-й тур3 : 1Мольде
30.10.2023Норвегия - Элитсерия26-й турМольде1 : 4
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турМольде5 : 1Хеккен
21.10.2023Норвегия - Элитсерия25-й тур3 : 2Мольде
08.10.2023Норвегия - Элитсерия24-й турМольде1 : 3

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