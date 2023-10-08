Хеккен - Мольде 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Мольде, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
|Эрлинг Моэ
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|05.11.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|29-й тур
|4 : 2
|29.10.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|28-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|22.10.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|27-й тур
|4 : 1
|08.10.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|26-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|27-й тур
|3 : 1
|30.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|26-й тур
|1 : 4
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|25-й тур
|3 : 2
|08.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|24-й тур
|1 : 3