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Арсенал - Бёрнли 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Арсенал
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бёрнли, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
29ГерманияпзКай Хаверц
41АнглияпзДеклан Райс
21ПортугалияпзФабиу Виейра
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
24АнглиянпРейсс Нелсон
19БельгиянпЛеандро Троссард
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
2ИрландиязщДара О'Ши
5ГерманиязщДжордан Байер
3АнглиязщЧарли Тейлор
24ИрландияпзДжош Каллен
8АнглияпзДжош Браунхилл
7ИсландияпзЙоуханн Берг Гудмундссон
16НорвегияпзСандер Берге
30ИталияпзЛука Колеошо
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
23.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал0 : 0Бёрнли
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турБёрнли0 : 1Арсенал
06.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турБёрнли1 : 1Арсенал
13.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал0 : 1Бёрнли
02.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 0Арсенал
17.08.2019Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал2 : 1Бёрнли
12.05.2019Англия - Премьер-лига38-й турБёрнли1 : 3Арсенал
22.12.2018Англия - Премьер-лига18-й турАрсенал3 : 1Бёрнли
06.05.2018Англия - Премьер-лига37-й турАрсенал5 : 0Бёрнли
26.11.2017Англия - Премьер-лига13-й турБёрнли0 : 1Арсенал
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й турАрсенал2 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 0Арсенал
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала3 : 1Арсенал
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал5 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й тур1 : 2Арсенал
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турБёрнли0 : 2
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала3 : 0Бёрнли
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур2 : 1Бёрнли
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур3 : 0Бёрнли
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 4
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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