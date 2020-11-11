Арсенал - Бёрнли 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бёрнли, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|29
|пз
|Кай Хаверц
|41
|пз
|Деклан Райс
|21
|пз
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|24
|пз
|Джош Каллен
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|16
|пз
|Сандер Берге
|30
|пз
|Лука Колеошо
|25
|нп
|Зеки Амдуни
Главные тренеры
|Микель Артета
|Венсан Компани
История личных встреч
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|06.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|5 : 0
|26.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.