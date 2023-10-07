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Лидс Юнайтед - Плимут Аргайл 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Лидс Юнайтед
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Плимут Аргайл, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
03.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 3Лидс Юнайтед
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Плимут Аргайл3 : 3
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 3 : 2Плимут Аргайл
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Плимут Аргайл3 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Плимут Аргайл1 : 3

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