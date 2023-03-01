Штутгарт - Боруссия Д 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Эдин Терзич
История личных встреч
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|08.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 5
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 4
|08.04.2018
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|17.11.2017
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1