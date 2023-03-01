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Штутгарт - Боруссия Д 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
11 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Штутгарт
Боруссия Д

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
33ГерманияврАлександр Нюбель
29ФранциязщАнтони Руо
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
21ЯпониязщХироки Ито
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
11ГерманияпзМарко Ройс
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 3Боруссия Д
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт0 : 2Боруссия Д
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д1 : 5Штутгарт
09.03.2019Германия - Бундеслига25-й турБоруссия Д3 : 1Штутгарт
20.10.2018Германия - Бундеслига8-й турШтутгарт0 : 4Боруссия Д
08.04.2018Германия - Бундеслига29-й турБоруссия Д3 : 0Штутгарт
17.11.2017Германия - Бундеслига12-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0Штутгарт
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт1 : 0
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 3
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур0 : 3Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 4-й турБоруссия Д2 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия Д1 : 0
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур3 : 3Боруссия Д
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й тур0 : 1Боруссия Д

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