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КАМАЗ - Алания 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
КАМАЗАлания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Алания, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания2 : 0КАМАЗ
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур КАМАЗ1 : 0Алания
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Алания4 : 2КАМАЗ
21.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Алания3 : 2КАМАЗ
10.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур КАМАЗ1 : 1Алания
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ1 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 0КАМАЗ
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур КАМАЗ2 : 2
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 0 4 : 1КАМАЗ
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 0 4 : 1КАМАЗ
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 3Алания
27.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Алания1 : 1
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Алания
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Алания1 : 0
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 2Алания

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