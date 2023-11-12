КАМАЗ - Алания 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Алания, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|02.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|4 : 2
|21.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|3 : 2
|10.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 3
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2