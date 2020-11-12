Клермон - Лорьян 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лорьян, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лорьян
Лорьян
|99
|вр
|Мори Дио
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|15
|зщ
|Шейк Умар Конате
|3
|зщ
|Нето Боржес
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|12
|пз
|Максим Гоналон
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|23
|нп
|Шамар Николсон
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|19
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|29
|нп
|Сирине Дукуре
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 2
|7-й тур
|0 : 2
|22.02.2019
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|0 : 1
|21.09.2018
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|0 : 0
|19.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|1 : 1
|18.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 4-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3