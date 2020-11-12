04:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 12 ноября
Свернуть список

Клермон - Лорьян 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Клермон
Лорьян

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лорьян, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лорьян
Лорьян
99 Франция вр Мори Дио
21 Франция зщ Флоран Ожье
36 Гана зщ Алиду Сейду
5 Бельгия зщ Максимилиано Кофрие
15 Мали зщ Шейк Умар Конате
3 Бразилия зщ Нето Боржес
25 Франция пз Жоан Гастьен
12 Франция пз Максим Гоналон
7 Франция пз Йоанн Маньен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
23 Ямайка нп Шамар Николсон
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
95 Франция зщ Сулейман Туре
12 Камерун зщ Дарлин Йонгва
10 Франция пз Ромен Февр
22 Франция пз Эли Крупи
37 Франция пз Тео Ле Брис
19 Франция пз Лоран Абергель
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
29 Франция нп Сирине Дукуре
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Клермон2 : 0Лорьян
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Лорьян2 : 1Клермон
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Клермон0 : 2Лорьян
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян1 : 1Клермон
15.02.2020 Франция - Лига 2 25-й тур Лорьян0 : 1Клермон
14.09.2019 Франция - Лига 2 7-й тур Клермон0 : 2Лорьян
22.02.2019 Франция - Лига 2 26-й тур Клермон0 : 1Лорьян
21.09.2018 Франция - Лига 2 8-й тур Лорьян0 : 0Клермон
19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 22-й тур Лорьян1 : 1Клермон
18.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 4-й тур Клермон0 : 2Лорьян
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Клермон
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Клермон0 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 2Клермон
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Клермон0 : 0
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 2 : 1Клермон
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян0 : 0
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 1 : 0Лорьян
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян2 : 1
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 3 : 3Лорьян
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Лорьян0 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close