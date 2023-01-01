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Фиорентина - Болонья 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Фиорентина
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Болонья, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Болонья
Болонья
1 Италия вр Пьетро Терраччано
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
16 Италия зщ Лука Раньери
3 Италия зщ Кристиано Бираги
6 Бразилия пз Артур
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
77 Хорватия нп Йосип Брекало
18 Ангола нп Мбала Н'Зола
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
7 Италия нп Риккардо Орсолини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Фиорентина1 : 2Болонья
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Болонья2 : 1Фиорентина
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Фиорентина1 : 0Болонья
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Болонья2 : 3Фиорентина
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Болонья3 : 3Фиорентина
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Фиорентина0 : 0Болонья
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина4 : 0Болонья
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Болонья1 : 1Фиорентина
14.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина0 : 0Болонья
25.11.2018 Италия - Серия А 13-й тур Болонья0 : 0Фиорентина
09.11.2023 Лига конференций Группа F. 4-й тур 0 : 1Фиорентина
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина0 : 1
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Фиорентина
26.10.2023 Лига конференций Группа F. 3-й тур Фиорентина6 : 0
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина0 : 2
03.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Болонья1 : 0
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Болонья2 : 0
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Болонья
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 1
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 2Болонья

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