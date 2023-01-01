Фиорентина - Болонья 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Болонья, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 1
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|6 : 0
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2