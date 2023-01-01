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Нью-Йорк Рейнджерс - Коламбус Блю Джекетс 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
13 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джекетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
32 США вр Джонатан Куик
70 Канада вр Луи Доминге
55 США зщ Райан Линдгрен
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
79 США зщ К'Андре Миллер
8 США зщ Джейкоб Труба
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
6 США зщ Зак Джонс
20 США нп Крис Крайдер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
17 США нп Блейк Уилер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
26 США нп Джимми Веси
21 Канада нп Баркли Гудроу
71 США нп Тайлер Питлик
10 Россия нп Артемий Панарин
24 Финляндия нп Каапо Какко
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
30 Канада вр Спенсер Мартин
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
27 Швеция зщ Адам Боквист
2 США зщ Эндрю Пик
9 Россия зщ Иван Проворов
78 Канада зщ Дэймон Сиверсон
8 США зщ Зак Веренски
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
29 Финляндия нп Патрик Лайне
42 Франция нп Александр Тексье
7 США нп Шон Курали
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
96 США нп Джек Рослович
4 Канада нп Коул Силлинджер
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
10 Россия нп Дмитрий Воронков
11 Канада нп Адам Фантилли
86 Россия нп Кирилл Марченко
13 США нп Джонни Годро
38 Канада нп Бун Дженнер
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Коламбус Блю Джекетс
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 5Коламбус Блю Джекетс
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0Коламбус Блю Джекетс
15.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
20.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Коламбус Блю Джекетс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Коламбус Блю Джекетс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Коламбус Блю Джекетс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2

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