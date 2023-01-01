Нью-Йорк Рейнджерс - Коламбус Блю Джекетс 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
13 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|32
|вр
|Джонатан Куик
|70
|вр
|Луи Доминге
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|17
|нп
|Блейк Уилер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|27
|зщ
|Адам Боквист
|2
|зщ
|Эндрю Пик
|9
|зщ
|Иван Проворов
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|8
|зщ
|Зак Веренски
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|29
|нп
|Патрик Лайне
|42
|нп
|Александр Тексье
|7
|нп
|Шон Курали
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|96
|нп
|Джек Рослович
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|11
|нп
|Адам Фантилли
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|13
|нп
|Джонни Годро
|38
|нп
|Бун Дженнер
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|15.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2