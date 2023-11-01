Венесуэла - Эквадор 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Эквадор, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Эквадор
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Феликс Бас Санчес
История личных встреч
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|21.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|02.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 0
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|1 : 3
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 10-й тур
|1 : 1
|08.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 1-й тур
|2 : 0
|10.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1