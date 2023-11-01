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Венесуэла - Эквадор 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Венесуэла
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Эквадор, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Эквадор
Главные тренеры
Аргентина Фернандо Батиста
Испания Феликс Бас Санчес
История личных встреч
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Эквадор1 : 0Венесуэла
10.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Венесуэла2 : 1Эквадор
21.06.2021 Кубок Америки Группа B. 3-й тур Венесуэла2 : 2Эквадор
02.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла1 : 1Эквадор
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 1Венесуэла
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Эквадор3 : 0Венесуэла
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Венесуэла1 : 3Эквадор
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Венесуэла1 : 1Эквадор
08.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 1-й тур Эквадор2 : 0Венесуэла
10.07.2011 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Венесуэла1 : 0Эквадор
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Венесуэла3 : 0
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 1Венесуэла
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Венесуэла1 : 0
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Венесуэла
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Эквадор0 : 0
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 2Эквадор
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор2 : 1
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Эквадор
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1

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