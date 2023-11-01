Лос-Анджелес Кингз - Флорида Пантерз 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
17 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Флорида Пантерз, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Пол Морис
История личных встреч
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|21.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|10.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ