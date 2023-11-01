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Лос-Анджелес Кингз - Флорида Пантерз 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
17 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Флорида Пантерз, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Пол Морис
История личных встреч
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 4Флорида Пантерз
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 БФлорида Пантерз
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Лос-Анджелес Кингз
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 4Флорида Пантерз
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Лос-Анджелес Кингз
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4Флорида Пантерз
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Лос-Анджелес Кингз
10.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3Лос-Анджелес Кингз
19.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Флорида Пантерз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТ
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Лос-Анджелес Кингз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Лос-Анджелес Кингз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Флорида Пантерз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТФлорида Пантерз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТ

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