01:14 ()
Свернуть список

Австрия - Германия 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Австрия
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Германия, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Германия
1 Австрия вр Александр Шлагер
5 Австрия зщ Стефан Пош
15 Австрия зщ Филипп Линхарт
8 Австрия зщ Давид Алаба
2 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
9 Австрия пз Марсель Забитцер
6 Австрия пз Николас Зайвальд
19 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
20 Австрия пз Конрад Лаймер
7 Австрия нп Марко Арнаутович
17 Австрия нп Флориан Кайнц
12 Германия вр Кевин Трапп
16 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
4 Германия зщ Жонатан Та
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
22 Германия зщ Давид Раум
21 Германия пз Илкай Гюндоган
6 Германия пз Йозуа Киммих
17 Германия пз Флориан Вирц
10 Германия пз Серж Гнабри
19 Германия нп Лерой Зане
9 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
02.06.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Австрия2 : 1Германия
06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 9-й тур Германия3 : 0Австрия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 2-й тур Австрия1 : 2Германия
02.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 9-й тур Германия6 : 2Австрия
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 7-й тур Австрия1 : 2Германия
16.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Австрия0 : 1Германия
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 9-й тур 0 : 2Австрия
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 8-й тур 0 : 1Австрия
13.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 7-й тур Австрия2 : 3
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 6-й тур 1 : 3Австрия
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Австрия1 : 1
18.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 3
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Германия
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Германия
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 1
09.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия1 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close