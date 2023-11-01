Австрия - Германия 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Германия, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Германия
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Стефан Пош
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|8
|зщ
|Давид Алаба
|2
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|19
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|20
|пз
|Конрад Лаймер
|7
|нп
|Марко Арнаутович
|17
|нп
|Флориан Кайнц
|12
|вр
|Кевин Трапп
|16
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|17
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Серж Гнабри
|19
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|02.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 9-й тур
|3 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|02.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|6 : 2
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|1 : 2
|16.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4