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Чикаго Блэкхоукс - Торонто Мэйпл Лифс 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
24 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаЛюк Ричардсон
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
17.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс1 : 4Чикаго Блэкхоукс
20.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
16.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
12.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 4Чикаго Блэкхоукс
28.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
19.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 6Чикаго Блэкхоукс
11.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс5 : 4Торонто Мэйпл Лифс
14.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс4 : 5Чикаго Блэкхоукс
08.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс6 : 7 ОТТоронто Мэйпл Лифс
25.01.2018НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 3Чикаго Блэкхоукс
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3
18.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Чикаго Блэкхоукс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 4
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Чикаго Блэкхоукс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 2
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 4 Б
09.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 6

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