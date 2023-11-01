Чикаго Блэкхоукс - Торонто Мэйпл Лифс 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
24 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Шелдон Киф
История личных встреч
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|28.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|14.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|08.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|25.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6