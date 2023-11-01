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Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
24 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАГрег Кронин
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
04.10.2023НХЛ - предсезонные матчиЛос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
30.09.2023НХЛ - предсезонные матчиАнахайм Дакс3 : 4Лос-Анджелес Кингз
25.09.2023НХЛ - предсезонные матчиАнахайм Дакс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс3 : 5Лос-Анджелес Кингз
18.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс3 : 6Лос-Анджелес Кингз
21.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
08.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиЛос-Анджелес Кингз6 : 3Анахайм Дакс
05.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиАнахайм Дакс5 : 4Лос-Анджелес Кингз
03.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиЛос-Анджелес Кингз2 : 1Анахайм Дакс
24.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 2Анахайм Дакс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс3 : 4
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс1 : 3
18.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс1 : 2
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат8 : 2Анахайм Дакс
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Анахайм Дакс
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Лос-Анджелес Кингз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 1
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 1
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 4
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТ

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