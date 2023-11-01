Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
24 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 3
|05.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|03.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ