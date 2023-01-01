Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
28 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|11.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Текстовая трансляция
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