Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз 28 Ноября прямая трансляция

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Александр Овечкин на пороге нового грандиозного достижения в НХЛ. Величайшему снайперу современности вот-вот покорится мощный бомбардирский рубеж – 1500 очков за карьеру в лучшей лиге мира.Ови близок к ещё одному достижениюLive Овечкин мчится к 1500 очкам в НХЛ! Ему поможет матч с главным аутсайдером сезона? Онлайн 0'Александр Овечкин и Сидни Кросби годами враждовали, пытаясь выяснить, кто лучший хоккеист мира, и обставить соперника. Но их противостояние всегда было пропитано здоровой конкуренцией, а не реальной ненавистью и враждой.Резонансное интервью Ови и Сида разорвало спортивный мир «Мы спасли НХЛ». Как Овечкин и Кросби разрушили лигу и возродили хоккей 0'До начала регулярного сезона НХЛ людей, которые не ставили крест на перспективах «Вашингтона», можно было пересчитать по пальцам одной руки.Пояснительная бригада для тех, кто следит за НХЛ только по новостям Почему Овечкин не забивает, а «Вашингтон» всё равно побеждает? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 06:30 по московскому времени.