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Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
28 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Сан-Хосе Шаркс
05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 8Вашингтон Кэпиталз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Сан-Хосе Шаркс
27.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Сан-Хосе Шаркс
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 4Вашингтон Кэпиталз
05.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 5Вашингтон Кэпиталз
23.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 7 ОТСан-Хосе Шаркс
11.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 2Вашингтон Кэпиталз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3 Б
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 1Сан-Хосе Шаркс
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 1
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТ
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вашингтон Кэпиталз
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