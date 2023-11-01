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Монпелье - Клермон 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
29 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Монпелье
Клермон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Клермон, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Клермон
Клермон-Ферран
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
4 Мали зщ Кики Куяте
17 Франция зщ Тео Сент-Люс
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Франция нп Арно Норден
8 Нигерия нп Акор Адамс
99 Франция вр Мори Дио
21 Франция зщ Флоран Ожье
17 Франция зщ Анди Пельмар
5 Бельгия зщ Максимилиано Кофрие
15 Мали зщ Шейк Умар Конате
3 Бразилия зщ Нето Боржес
7 Франция пз Йоанн Маньен
12 Франция пз Максим Гоналон
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
23 Ямайка нп Шамар Николсон
11 Габон нп Джим Аллевина
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье2 : 1Клермон
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Клермон1 : 1Монпелье
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Клермон2 : 1Монпелье
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 0Клермон
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Монпелье1 : 3
10.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье0 : 0
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 3 : 0Монпелье
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье3 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 0Монпелье
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Клермон0 : 3
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Клермон1 : 0
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Клермон
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Клермон0 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 2Клермон

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