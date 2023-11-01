Монпелье - Клермон 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
29 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Клермон, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Клермон
Клермон-Ферран
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
|8
|нп
|Акор Адамс
|99
|вр
|Мори Дио
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|15
|зщ
|Шейк Умар Конате
|3
|зщ
|Нето Боржес
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|12
|пз
|Максим Гоналон
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|23
|нп
|Шамар Николсон
|11
|нп
|Джим Аллевина
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2