Лас-Пальмас - Хетафе 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
01 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Хетафе, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Неманья Максимович
|9
|пз
|Оскар Родригес
|19
|нп
|Борха Майораль
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|06.05.2018
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|20.12.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|02.03.2016
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 0
|18.10.2015
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 12
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0