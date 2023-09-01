01:38 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Свернуть список

Лас-Пальмас - Хетафе 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
01 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Лас-Пальмас
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Хетафе, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Хетафе
Хетафе
13 Испания вр Альваро Вальес
4 Испания зщ Алекс Суарес
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
15 Испания зщ Мика Мармоль
3 Испания зщ Серхи Кардона
5 Испания пз Хавьер Муньос
20 Испания пз Кирьян Родригес
8 Аргентина пз Максимо Перроне
10 Испания пз Альберто Молейро
2 Испания нп Марвин Парк
17 Марокко нп Мунир Эль-Хаддади
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
22 Уругвай зщ Дамиан Суарес
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
4 Уругвай зщ Гастон Альварес
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
20 Сербия пз Неманья Максимович
9 Испания пз Оскар Родригес
19 Испания нп Борха Майораль
12 Англия нп Мэйсон Гринвуд
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
06.05.2018 Испания - Примера 36-й тур Лас-Пальмас0 : 1Хетафе
20.12.2017 Испания - Примера 17-й тур Хетафе2 : 0Лас-Пальмас
02.03.2016 Испания - Примера 27-й тур Лас-Пальмас4 : 0Хетафе
18.10.2015 Испания - Примера 8-й тур Хетафе4 : 0Лас-Пальмас
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 1Лас-Пальмас
03.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Лас-Пальмас2 : 1
31.10.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Лас-Пальмас
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 1 : 2Лас-Пальмас
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Хетафе2 : 1
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 1Хетафе
06.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Хетафе1 : 0
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 12Хетафе
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 0 : 0Хетафе

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close