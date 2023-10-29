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Лутон Таун - Арсенал 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Лутон Таун
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Арсенал, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Арсенал
Лондон
24 Бельгия вр Томас Камински
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
26 Англия зщ Райан Джилз
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
6 Англия пз Росс Баркли
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
7 Ирландия пз Чидози Огбене
19 Шотландия нп Джейкоб Браун
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Испания Микель Артета
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Лутон Таун
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лутон Таун2 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Лутон Таун
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лутон Таун1 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Лутон Таун
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 1
29.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 5-й тур Арсенал6 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Арсенал
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал3 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Арсенал2 : 0
Текстовая трансляция
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