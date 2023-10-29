Лутон Таун - Арсенал 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Арсенал, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Арсенал
Лондон
|24
|вр
|Томас Камински
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|26
|зщ
|Райан Джилз
|12
|зщ
|Исса Каборе
|14
|пз
|Тахит Чонг
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|6
|пз
|Росс Баркли
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|7
|пз
|Чидози Огбене
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Микель Артета
История личных встреч
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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