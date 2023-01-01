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Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
05 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 5Вегас Голден Найтс
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 БСент-Луис Блюз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Сент-Луис Блюз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 7Вегас Голден Найтс
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Вегас Голден Найтс
21.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3Сент-Луис Блюз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Сент-Луис Блюз
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТСент-Луис Блюз
08.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Вегас Голден Найтс
06.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 6Вегас Голден Найтс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БВегас Голден Найтс
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТВегас Голден Найтс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сент-Луис Блюз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 4
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сент-Луис Блюз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сент-Луис Блюз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 8

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