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Фейеноорд - Волендам 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
07 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Фейеноорд
Волендам

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Волендам, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Волендам
Волендам
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
15 Перу зщ Маркос Лопес
20 Нидерланды пз Матс Виффер
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
17 Хорватия нп Лука Иванушец
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Германия вр Мио Бакхаус
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
28 Англия зщ Джош Флинт
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
5 Англия зщ George Cox
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
36 Нидерланды пз Milan de Haan
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
14 Австралия нп Гаранг Куол
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Германия Маттиас Колер
История личных встреч
12.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фейеноорд2 : 1Волендам
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Волендам0 : 2Фейеноорд
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фейеноорд1 : 2
28.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Фейеноорд1 : 3
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур 2 : 4Фейеноорд
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фейеноорд1 : 0
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур 1 : 0Фейеноорд
02.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Волендам0 : 5
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур 3 : 0Волендам
16.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0Волендам
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Волендам1 : 4
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 3 : 3Волендам

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