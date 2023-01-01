Фейеноорд - Волендам 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
07 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Волендам, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Волендам
Волендам
|1
|вр
|Юстин Бейло
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|20
|пз
|Матс Виффер
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|17
|нп
|Лука Иванушец
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|28
|зщ
|Джош Флинт
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|14
|нп
|Гаранг Куол
Главные тренеры
|Арне Слот
|Маттиас Колер
История личных встреч
|12.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 4
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 5
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|16.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3