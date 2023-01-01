Флорида Пантерз - Даллас Старз 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
07 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Даллас Старз, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Даллас Старз
Даллас
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|17
|нп
|Эван Родригес
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|23
|нп
|Картер Вераге
|21
|нп
|Ник Казинс
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|20
|зщ
|Райан Сутер
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|23
|зщ
|Эса Линделль
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|55
|зщ
|Томас Харли
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|10
|нп
|Тай Делландреа
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|12
|нп
|Радек Факса
|18
|нп
|Сэм Стил
Главные тренеры
|Пол Морис
|Питер Дебур
История личных встреч
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|02.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 3
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|14.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7