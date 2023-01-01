01:51 ()
Свернуть список

Флорида Пантерз - Даллас Старз 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
07 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Даллас Старз, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Даллас Старз
Даллас
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
5 Канада зщ Аарон Экблад
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
17 Канада нп Эван Родригес
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
23 Канада нп Картер Вераге
21 Канада нп Ник Казинс
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
29 США вр Джейк Эттингер
44 Канада зщ Джоэль Хэнли
20 США зщ Райан Сутер
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
23 Финляндия зщ Эса Линделль
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
55 Канада зщ Томас Харли
16 США нп Джо Павелски
24 Финляндия нп Роопе Хинц
21 США нп Джейсон Робертсон
91 Канада нп Тайлер Сегин
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
10 Канада нп Тай Делландреа
53 Канада нп Уайатт Джонстон
14 Канада нп Джейми Бенн
63 Россия нп Евгений Дадонов
12 Чехия нп Радек Факса
18 Канада нп Сэм Стил
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Питер Дебур
История личных встреч
08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 1Флорида Пантерз
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 6Даллас Старз
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 1Даллас Старз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 5 БФлорида Пантерз
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз6 : 3Даллас Старз
30.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 4 БФлорида Пантерз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТДаллас Старз
14.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Флорида Пантерз
29.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Флорида Пантерз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Флорида Пантерз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БФлорида Пантерз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Флорида Пантерз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Даллас Старз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Даллас Старз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close