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Ренн - Монако 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
09 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ренн
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
5 Бельгия зщ Артур Теате
16 Франция пз Жануэль Белосьян
14 Франция пз Бенжамен Буриго
28 Франция пз Энцо Ле Фе
8 Франция пз Батист Сантамария
10 Франция нп Амин Гуири
7 Франция нп Мартен Терье
9 Франция нп Арно Калимуэндо
16 Швейцария вр Филипп Кён
6 Швейцария зщ Денис Закария
2 Бразилия зщ Вандерсон
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
3 Чили зщ Гильермо Марипан
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
29 США нп Фоларин Балогун
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0Монако
13.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Монако1 : 1Ренн
15.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн2 : 3Монако
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монако2 : 1Ренн
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Монако2 : 1Ренн
19.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Ренн2 : 1Монако
20.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Монако3 : 2Ренн
01.05.2019 Франция - Лига 1 34-й тур Ренн2 : 2Монако
09.01.2019 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Монако1 : 1 8 : 7Ренн
07.10.2018 Франция - Лига 1 9-й тур Монако1 : 2Ренн
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 2 : 0Ренн
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур 0 : 3Ренн
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн3 : 1
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ренн0 : 1
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур Ренн3 : 1
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 0
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 5 : 2Монако
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 0Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 0Монако
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Ренн» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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