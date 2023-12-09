Ренн - Монако 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
09 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|5
|зщ
|Артур Теате
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|8
|пз
|Батист Сантамария
|10
|нп
|Амин Гуири
|7
|нп
|Мартен Терье
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|16
|вр
|Филипп Кён
|6
|зщ
|Денис Закария
|2
|зщ
|Вандерсон
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|29
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|15.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|01.05.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|09.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Ренн» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.