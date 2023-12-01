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Ванкувер Кэнакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Джон Купер
История личных встреч
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Ванкувер Кэнакс
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4Ванкувер Кэнакс
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Ванкувер Кэнакс
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг9 : 2Ванкувер Кэнакс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Ванкувер Кэнакс
09.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Ванкувер Кэнакс
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 0
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 6
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 0
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг

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