Ванкувер Кэнакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Джон Купер
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1