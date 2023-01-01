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Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
18 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
США Дэвид Куинн
История личных встреч
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 БКолорадо Эвеланш
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 6Колорадо Эвеланш
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 0Сан-Хосе Шаркс
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Сан-Хосе Шаркс
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Колорадо Эвеланш
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2Сан-Хосе Шаркс
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2Колорадо Эвеланш
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3Сан-Хосе Шаркс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Колорадо Эвеланш
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 5
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 5
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Сан-Хосе Шаркс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БСан-Хосе Шаркс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТСан-Хосе Шаркс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСан-Хосе Шаркс

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