Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
18 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ