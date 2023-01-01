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Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
22 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
15 Испания зщ Алекс Морено
6 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Шотландия пз Джон Макгинн
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
20 Англия зщ Джейден Богл
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
21 Бразилия пз Вини Соуза
28 Англия пз Джеймс Макэйти
35 Англия пз Андре Брукс
10 Англия нп Кэмерон Арчер
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
03.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Астон Вилла
21.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.06.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла0 : 0Шеффилд Юнайтед
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Астон Вилла
08.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Астон Вилла3 : 3Шеффилд Юнайтед
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Астон Вилла
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Астон Вилла
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Астон Вилла2 : 2Шеффилд Юнайтед
04.01.2014 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 2Шеффилд Юнайтед
05.05.2007 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла3 : 0Шеффилд Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Астон Вилла
14.12.2023 Лига конференций Группа E. 6-й тур 1 : 1Астон Вилла
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Астон Вилла1 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Астон Вилла
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 5 : 0Шеффилд Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3

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