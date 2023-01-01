Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
22 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|15
|зщ
|Алекс Морено
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|20
|зщ
|Джейден Богл
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|8
|пз
|Густаво Хамер
|21
|пз
|Вини Соуза
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|35
|пз
|Андре Брукс
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|9
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|21.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|08.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|3 : 3
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|4 : 1
|30.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 2
|04.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|05.05.2007
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 0
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3