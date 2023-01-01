Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
22 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Рик Токкет
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|19.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|15.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|31.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1