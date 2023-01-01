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Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
22 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Рик Токкет
История личных встреч
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 0Даллас Старз
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 3Ванкувер Кэнакс
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2Даллас Старз
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
19.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Даллас Старз
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Ванкувер Кэнакс
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 3Даллас Старз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 1Ванкувер Кэнакс
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Даллас Старз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БДаллас Старз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 6
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БВанкувер Кэнакс
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1

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