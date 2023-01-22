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Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
24 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
50 Канада вр Джордан Биннингтон
30 Канада вр Джоэль Хофер
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
47 США зщ Тори Крюг
48 США зщ Скотт Перунович
6 Канада зщ Марко Сканделла
25 Канада нп Джордан Кайру
18 Канада нп Роберт Томас
89 Россия нп Павел Бучневич
42 Финляндия нп Каспери Капанен
10 Канада нп Брэйден Шенн
63 Канада нп Джейк Нейборс
13 Россия нп Алексей Торопченко
12 США нп Кевин Хейз
20 США нп Брэндон Саад
79 Канада нп Сэмми Бле
70 Швеция нп Оскар Сундквист
28 США нп Маккензи Макикерн
34 Чехия вр Петр Мразек
40 Швеция вр Арвид Сёдерблом
25 США зщ Джарред Тинорди
55 Канада зщ Кевин Корчински
5 США зщ Коннор Мёрфи
41 Канада зщ Исаак Филлипс
46 Канада зщ Луис Кревьер
22 Россия зщ Никита Зайцев
23 Швейцария нп Филипп Курашев
8 США нп Райан Донато
98 Канада нп Коннор Бедард
27 Германия нп Лукас Райхель
11 Канада нп Тейлор Рэддиш
90 США нп Тайлер Джонсон
43 США нп Колин Блэквелл
16 Канада нп Джейсон Дикинсон
17 США нп Ник Фолиньо
52 Канада нп Рис Джонсон
58 Канада нп Маккензи Энтвистл
91 Канада нп Энтони Бовиллье
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Сент-Луис Блюз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Сент-Луис Блюз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз5 : 3Чикаго Блэкхоукс
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТСент-Луис Блюз
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5Сент-Луис Блюз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 5Чикаго Блэкхоукс
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Сент-Луис Блюз
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз6 : 0Чикаго Блэкхоукс
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс1 : 4Сент-Луис Блюз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Сент-Луис Блюз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Сент-Луис Блюз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТ
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 6
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс

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