Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
24 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|25
|нп
|Джордан Кайру
|18
|нп
|Роберт Томас
|89
|нп
|Павел Бучневич
|42
|нп
|Каспери Капанен
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|12
|нп
|Кевин Хейз
|20
|нп
|Брэндон Саад
|79
|нп
|Сэмми Бле
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|28
|нп
|Маккензи Макикерн
|34
|вр
|Петр Мразек
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|25
|зщ
|Джарред Тинорди
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|41
|зщ
|Исаак Филлипс
|46
|зщ
|Луис Кревьер
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|23
|нп
|Филипп Курашев
|8
|нп
|Райан Донато
|98
|нп
|Коннор Бедард
|27
|нп
|Лукас Райхель
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|43
|нп
|Колин Блэквелл
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|52
|нп
|Рис Джонсон
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|91
|нп
|Энтони Бовиллье
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 0
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1