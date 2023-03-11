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Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
01 Января 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз, которое состоится 01 Января 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
СШАДерек Лалонд
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз2 : 5Детройт Ред Уингз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4Бостон Брюинз
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 1Детройт Ред Уингз
12.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 3Бостон Брюинз
11.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2Детройт Ред Уингз
28.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 1Детройт Ред Уингз
06.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 3Бостон Брюинз
02.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз1 : 5Бостон Брюинз
01.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз1 : 2Детройт Ред Уингз
05.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 1Детройт Ред Уингз
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4 ОТ
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Детройт Ред Уингз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Детройт Ред Уингз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз7 : 6 Б
21.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Детройт Ред Уингз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Бостон Брюинз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Бостон Брюинз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Бостон Брюинз
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 4 ОТ

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