Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
01 Января 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз, которое состоится 01 Января 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|11.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ