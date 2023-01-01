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Калгари Флэймз - Филадельфия Флайерз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
01 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 01 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаРайан Хаска
СШАДжон Торторелла
История личных встреч
21.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 4Филадельфия Флайерз
22.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 5Калгари Флэймз
17.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1 ОТКалгари Флэймз
31.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз4 : 0Филадельфия Флайерз
23.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 3 БКалгари Флэймз
16.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 1Филадельфия Флайерз
05.01.2019НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 3 ОТКалгари Флэймз
13.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз6 : 5 ОТФиладельфия Флайерз
05.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз2 : 5Филадельфия Флайерз
18.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 5 ОТКалгари Флэймз
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз1 : 2
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 3Калгари Флэймз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 3Калгари Флэймз
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 1
17.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз4 : 2
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 ОТФиладельфия Флайерз
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Филадельфия Флайерз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 6 БФиладельфия Флайерз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 4
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз

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