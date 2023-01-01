Калгари Флэймз - Филадельфия Флайерз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
01 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 01 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Джон Торторелла
История личных встреч
|21.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|31.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|23.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|05.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|18.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ