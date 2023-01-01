Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
01 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Крис Ноблох
История личных встреч
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|06.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|12.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|11.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1