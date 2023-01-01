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Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
01 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
СШАГрег Кронин
КанадаКрис Ноблох
История личных встреч
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз8 : 2Анахайм Дакс
06.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс1 : 3Эдмонтон Ойлерз
02.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 0Анахайм Дакс
12.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 6Эдмонтон Ойлерз
18.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 4Анахайм Дакс
04.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс1 : 6Эдмонтон Ойлерз
18.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз7 : 3Анахайм Дакс
20.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 5Анахайм Дакс
26.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс4 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
11.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 6Эдмонтон Ойлерз
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс0 : 2
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс5 : 2
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 3
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс0 : 3
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Анахайм Дакс
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 5Эдмонтон Ойлерз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 6Эдмонтон Ойлерз
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Эдмонтон Ойлерз

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