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Лос-Анджелес Кингз - Торонто Мэйпл Лифс 03 Января прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
03 Января 2024 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 03 Января 2024 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
01.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс1 : 4Лос-Анджелес Кингз
09.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 0Лос-Анджелес Кингз
30.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
25.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
09.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
06.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 0 БТоронто Мэйпл Лифс
06.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 1Лос-Анджелес Кингз
14.11.2018НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 5Торонто Мэйпл Лифс
16.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
03.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 3 Б
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Лос-Анджелес Кингз
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 1
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 3
21.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 2
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 3
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 4
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат9 : 3Торонто Мэйпл Лифс

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