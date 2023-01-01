Лос-Анджелес Кингз - Торонто Мэйпл Лифс 03 Января прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
03 Января 2024 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 03 Января 2024 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Шелдон Киф
История личных встреч
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|16.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3