Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 03 Января прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 03 Января 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Питтсбург Пингвинз Питтсбург Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Главные тренеры Майк Салливан Спенсер Карбери

История личных встреч 14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4 26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6 02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1 02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 7 24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТ 22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 Б 31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 Б 22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ