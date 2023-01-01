Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
03 Января 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 03 Января 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|10.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
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