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Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
03 Января 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 03 Января 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаСпенсер Карбери
История личных встреч
14.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз0 : 4Питтсбург Пингвинз
26.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 3Вашингтон Кэпиталз
27.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 2 БПиттсбург Пингвинз
10.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз1 : 4Питтсбург Пингвинз
09.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 6Вашингтон Кэпиталз
02.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
11.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 4Питтсбург Пингвинз
15.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз6 : 1Питтсбург Пингвинз
02.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз0 : 3Питтсбург Пингвинз
30.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 1
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 2
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 7Питтсбург Пингвинз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 1 Б
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 3 Б
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Вашингтон Кэпиталз
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз1 : 2 Б
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
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