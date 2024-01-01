Нэшвилл Предаторз - Монреаль Канадиенс 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
06 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Перерыв
2 : 2
- 15:241:0Филип Форсберг
- 25:112:0Густав Нюквист
0'
20'
40'
60'
- 236:392:1Брендан Галлахер36:452:2Дэвид Савар
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 06 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|2
|зщ
|Люк Шенн
|27
|зщ
|Райан Макдона
|45
|зщ
|Александр Каррье
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|8
|нп
|Коди Гласс
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|13
|нп
|Яков Тренин
|82
|нп
|Томми Новак
|17
|нп
|Марк Янковски
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
|34
|вр
|Джейк Аллен
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|47
|зщ
|Джейден Страбл
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|89
|нп
|Джошуа Руа
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|71
|нп
|Джейк Эванс
|17
|нп
|Джош Андерсон
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|23.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35