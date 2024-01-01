05:54 ()
Свернуть список

Нэшвилл Предаторз - Монреаль Канадиенс 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
06 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Нэшвилл Предаторз
Перерыв
2 : 2
Монреаль Канадиенс

  • 15:24
    1:0
    Филип Форсберг
  • 25:11
    2:0
    Густав Нюквист
0'
20'
40'
60'
  • 2
    36:39
    2:1
    Брендан Галлахер
    36:45
    2:2
    Дэвид Савар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 06 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Монреаль Канадиенс
Монреаль
74ФинляндияврЮусе Сарос
32ФинляндияврКевин Ланкинен
57КанадазщДанте Фаббро
59ШвейцариязщРоман Йози
2КанадазщЛюк Шенн
27СШАзщРайан Макдона
45КанадазщАлександр Каррье
3КанадазщЖереми Лозон
77КанаданпЛюк Евангелиста
14ШвециянпГустав Нюквист
90КанаданпРайан О'Райлли
9ШвециянпФилип Форсберг
8КанаданпКоди Гласс
10КанаданпКолтон Сиссонс
13РоссиянпЯков Тренин
82СШАнпТомми Новак
17КанаданпМарк Янковски
44СШАнпКифер Шервуд
47СШАнпМайкл Маккэррон
36СШАнпКоул Смит
34КанадаврДжейк Аллен
35КанадаврСэм Монтембо
47СШАзщДжейден Страбл
21КанадазщКейден Гуле
8КанадазщМайк Мэтисон
58КанадазщДэвид Савар
72КанадазщАрбер Джекай
54СШАзщДжордан Харрис
20СловакиянпЮрай Слафковски
14КанаданпНик Судзуки
22СШАнпКоул Кофилд
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
15КанаданпАлекс Ньюхук
89КанаданпДжошуа Руа
11КанаданпБрендан Галлахер
71КанаданпДжейк Эванс
17КанаданпДжош Андерсон
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
70КанаданпТаннер Пирсон
49КанаданпРафаэль Арве-Пинар
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Нэшвилл Предаторз
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3Нэшвилл Предаторз
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 3Монреаль Канадиенс
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 3Нэшвилл Предаторз
11.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Нэшвилл Предаторз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1Монреаль Канадиенс
06.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Нэшвилл Предаторз
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 БНэшвилл Предаторз
23.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БМонреаль Канадиенс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БМонреаль Канадиенс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БМонреаль Канадиенс
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Монреаль Канадиенс
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Монреаль Канадиенс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Калгари Флэймз6165
11 Сиэтл Кракен6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6235

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close