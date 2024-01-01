Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
06 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Перерыв
2 : 2
- 28:071:1Кайл Коннор
- 39:512:2Адам Лаури
0'
20'
40'
60'
- 08:450:1Джастин Шульц
- 37:561:2Джаред Макканн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен, которое состоится 06 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|64
|зщ
|Логан Стэнли
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|7
|нп
|Владислав Наместников
|55
|нп
|Марк Шайфли
|81
|нп
|Кайл Коннор
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|23
|нп
|Шон Монахан
|27
|нп
|Николай Элерс
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|91
|нп
|Коул Перфетти
|19
|нп
|Давид Густафссон
|36
|нп
|Морган Бэррон
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|39
|зщ
|Райкер Эванс
|95
|нп
|Андре Бураковски
|7
|нп
|Джордан Эберле
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|90
|нп
|Томаш Татар
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|19
|нп
|Джаред Макканн
|17
|нп
|Джейден Шварц
|37
|нп
|Янни Гурд
|20
|нп
|Ээли Толванен
|52
|нп
|Тай Картье
|13
|нп
|Брэндон Танев
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|19.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.05.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35