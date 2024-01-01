05:55 ()
Свернуть список

Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
06 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Виннипег Джетс
Перерыв
2 : 2
Сиэтл Кракен

  • 28:07
    1:1
    Кайл Коннор
  • 39:51
    2:2
    Адам Лаури
0'
20'
40'
60'
  • 08:45
    0:1
    Джастин Шульц
  • 37:56
    1:2
    Джаред Макканн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен, которое состоится 06 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Сиэтл Кракен
Сиэтл
37СШАврКоннор Хеллебайк
39КанадаврЛоран Броссуа
5КанадазщБренден Диллон
2КанадазщДилан Демело
44КанадазщДжош Моррисси
4СШАзщНил Пионк
64КанадазщЛоган Стэнли
54СШАзщДилан Сэмберг
7РоссиянпВладислав Наместников
55КанаданпМарк Шайфли
81СШАнпКайл Коннор
9СШАнпАлекс Иафалло
23КанаданпШон Монахан
27ДаниянпНиколай Элерс
22СШАнпМэйсон Эпплтон
17КанаданпАдам Лаури
62ШвейцариянпНино Нидеррайтер
91КанаданпКоул Перфетти
19ШвециянпДавид Густафссон
36КанаданпМорган Бэррон
35СШАврДжоуи Даккорд
31ГерманияврФилипп Грубауэр
6ШвециязщАдам Ларссон
3СШАзщУильям Борген
24КанадазщДжейми Олексяк
4КанадазщДжастин Шульц
8СШАзщБрайан Дюмулен
39КанадазщРайкер Эванс
95ШвециянпАндре Бураковски
7КанаданпДжордан Эберле
10СШАнпМэтти Бенирс
90СловакиянпТомаш Татар
22ДаниянпОливер Бьёркстранд
19КанаданпДжаред Макканн
17КанаданпДжейден Шварц
37КанаданпЯнни Гурд
20ФинляндиянпЭэли Толванен
52КанаданпТай Картье
13КанаданпБрэндон Танев
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2 БСиэтл Кракен
19.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2Виннипег Джетс
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3 ОТВиннипег Джетс
01.05.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Сиэтл Кракен
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 3Сиэтл Кракен
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3Виннипег Джетс
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Виннипег Джетс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Виннипег Джетс
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 ОТ
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 0
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3 Б
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Калгари Флэймз6165
11 Сиэтл Кракен6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6235

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close