Торонто Мэйпл Лифс - Баффало Сэйбрз 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
07 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада)
Перерыв
0 : 0
0'
20'
40'
60'
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 07 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Баффало Сэйбрз
Баффало
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|35
|вр
|Илья Самсонов
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|44
|зщ
|Морган Райлли
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|64
|нп
|Давид Кемпф
|91
|нп
|Джон Таварес
|74
|нп
|Бобби Макманн
|75
|нп
|Райан Ривз
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|23
|нп
|Мэтт Нис
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|11
|нп
|Макс Доми
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|18
|нп
|Ноа Грегор
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|31
|вр
|Эрик Комри
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|26
|зщ
|Расмус Далин
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|33
|зщ
|Райан Джонсон
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|24
|нп
|Дилан Козенс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|71
|нп
|Виктор Олофссон
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Дон Гранато
История личных встреч
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|14.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37