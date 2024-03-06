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Торонто Мэйпл Лифс - Баффало Сэйбрз 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
07 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада)
Торонто Мэйпл Лифс
Перерыв
0 : 0
Баффало Сэйбрз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 07 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торонто Мэйпл Лифс
      Торонто
      Баффало Сэйбрз
      Баффало
      60СШАврДжозеф Уолл
      35РоссияврИлья Самсонов
      46РоссиязщИлья Любушкин
      2КанадазщСимон Бенуа
      37ШвециязщТимоти Лильегрен
      78КанадазщТи Джей Броди
      44КанадазщМорган Райлли
      85ШвециязщВильям Лагессон
      64ЧехиянпДавид Кемпф
      91КанаданпДжон Таварес
      74КанаданпБобби Макманн
      75КанаданпРайан Ривз
      19ШвециянпКалле Йернкрок
      16КанаданпМитчелл Марнер
      34СШАнпОстон Мэттьюс
      23СШАнпМэтт Нис
      88ШвециянпВильям Нюландер
      11КанаданпМакс Доми
      59КанаданпТайлер Бертуцци
      18КанаданпНоа Грегор
      1ФинляндияврУкко-Пекка Луукконен
      31КанадаврЭрик Комри
      10ФинляндиязщХенри Йокихарью
      26ШвециязщРасмус Далин
      75СШАзщКоннор Клифтон
      25КанадазщОуэн Пауэр
      78КанадазщДжейкоб Брайсон
      33СШАзщРайан Джонсон
      89СШАнпАлекс Так
      72СШАнпТейдж Томпсон
      53КанаданпДжефф Скиннер
      12СШАнпДжордан Гринвей
      21СШАнпКайл Окпосо
      77ГерманиянпДжон-Джейсон Петерка
      24КанаданпДилан Козенс
      9КанаданпЗакари Бенсон
      50СШАнпЭрик Робинсон
      19КанаданпПейтон Кребс
      28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
      71ШвециянпВиктор Олофссон
      Главные тренеры
      КанадаШелдон Киф
      СШАДон Гранато
      История личных встреч
      22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз9 : 3Торонто Мэйпл Лифс
      05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 6Баффало Сэйбрз
      28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Баффало Сэйбрз
      14.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4Баффало Сэйбрз
      22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
      20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Баффало Сэйбрз
      13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Баффало Сэйбрз
      13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
      03.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 5Баффало Сэйбрз
      14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Торонто Мэйпл Лифс
      05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
      03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 Б
      01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2
      28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 6
      25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
      04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
      03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 2
      01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
      28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
      26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 Б
      Турнирная таблица
      Восточная Конференция
      КомандаИО
      1 Флорида Пантерз6390
      2 Бостон Брюинз6487
      3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
      4 Каролина Харрикейнз6178
      5 Торонто Мэйпл Лифс6178
      6 Детройт Ред Уингз6172
      7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
      8 Филадельфия Флайерз6372
      9 Нью-Йорк Айлендерс6168
      10 Вашингтон Кэпиталз6065
      11 Питтсбург Пингвинз6064
      12 Нью-Джерси Дэвилз6264
      13 Баффало Сэйбрз6262
      14 Монреаль Канадиенс6258
      15 Оттава Сенаторз5953
      16 Коламбус Блю Джекетс6252
      Западная Конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Кэнакс6487
      2 Даллас Старз6485
      3 Виннипег Джетс6183
      4 Колорадо Эвеланш6381
      5 Эдмонтон Ойлерз6078
      6 Лос-Анджелес Кингз6173
      7 Вегас Голден Найтс6273
      8 Нэшвилл Предаторз6373
      9 Сент-Луис Блюз6267
      10 Сиэтл Кракен6267
      11 Калгари Флэймз6165
      12 Миннесота Уайлд6264
      13 Аризона Койотс6255
      14 Анахайм Дакс6147
      15 Сан-Хосе Шаркс6137
      16 Чикаго Блэкхоукс6337

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