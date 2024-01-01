Арсенал - Брентфорд 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брентфорд, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Марк Флеккен
|13
|зщ
|Занка
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|12
|пз
|Серхио Регилон
|11
|пз
|Йоан Висса
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Микель Артета
|Томас Франк
История личных встреч
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 6
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|61
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|27
|44
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|10
|Вулверхэмптон
|27
|38
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|27
|35
|13
|Борнмут
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|28
|15
|Брентфорд
|27
|26
|16
|Эвертон
|27
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|26
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|27
|13