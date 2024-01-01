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Арсенал - Брентфорд 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Арсенал
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брентфорд, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Брентфорд
Лондон
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
15ПольшазщЯкуб Кивёр
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
29ГерманияпзКай Хаверц
19БельгиянпЛеандро Троссард
1НидерландыврМарк Флеккен
13Даниязщ Занка
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
30ДаниязщМадс Роэрслев
15НигерияпзФрэнк Оньека
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
12ИспанияпзСерхио Регилон
11ДР КонгопзЙоан Висса
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ДанияТомас Франк
История личных встреч
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турБрентфорд0 : 1Арсенал
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБрентфорд0 : 1Арсенал
11.02.2023Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал1 : 1Брентфорд
18.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турБрентфорд0 : 3Арсенал
19.02.2022Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал2 : 1Брентфорд
13.08.2021Англия - Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 0Арсенал
26.09.2018Англия - Кубок лиги3-й раундАрсенал3 : 1Брентфорд
04.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур0 : 6Арсенал
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал4 : 1
21.02.2024Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 0Арсенал
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур0 : 5Арсенал
11.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур0 : 6Арсенал
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турБрентфорд2 : 2
26.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур4 : 2Брентфорд
20.02.2024Англия - Премьер-лига18-й тур1 : 0Брентфорд
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд1 : 4
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур0 : 2Брентфорд
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
3
Лига чемпионов
Арсенал2761
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2744
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Ньюкасл Юнайтед2740
9 Брайтон энд Хоув Альбион2739
10 Вулверхэмптон2738
11 Челси2636
12 Фулхэм2735
13 Борнмут2631
14 Кристал Пэлас2728
15 Брентфорд2726
16 Эвертон2725
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2620
19
Зона вылета
Бёрнли2713
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2713

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